اونلاين | «كورة لايف Shabab» مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الشباب II7SRY جول PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف Shabab» مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الشباب II7SRY جول PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء الغد فريق الفيصلي ضد الشباب في ختام لقاءات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مدينة المجمعة.

مشاهدة مباراة الفيصلى ضد الشباب اليوم

ويدخل فريق الفيصلي المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة في لقاء ديربي المجمعة أمام الفيحاء بهدفين لهدف بالجولة الماضية.

بث مباشر الفيصلى ضد الشباب

وخاض الفيصلي 16 مباراة ، فاز في سبعة مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر ستة مباريات.

رابط مباراة الفيصلى ضد الشباب

Advertisements

ومن المتوقع أن يعول البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق على خدمات لاعبه الهولندي يوسف الجبلي الذي صنع ستة أهداف هذا الموسم.

رابط الشباب والفيصلى مباشر

على الجانب الآخر يهدف الشباب لمواصلة الانتصارات خلال الموسم الحالي والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة في الدوري السعودي ، حيث يحتل الليث المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وخاض الشباب 16 مباراة هذا الموسم فاز في سبعة لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر خمسة لقاءات.

ويعول فريق الشباب بقيادة مدربه الإسباني لويس جارسيا على خدمات كل من دييجو اسبيريا وسيبا ولاعب الوسط السنغالي الفريد ندياي.

المباراة تقام في تمام الثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية الاولى.