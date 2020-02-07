اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الفيحاء ضد الحزم بث مباشر Hazm كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الحزم NOW

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مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيحاء بث مباشر

ويسعى أصحاب الأرض والجمهور فريق الحزم إلى استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية والتي قربت الفريق من مناطق الخطر ، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

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الحزم خاض هذا الموسم 16 مباراة فاز في أربعة مباريات وتعادل في أربعة وخسر ثمانية مباريات.

رابط مباراة الحزم ضد الفيحاء

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ويعول الفريق على هدافه كارلوس ستراندبيرج والبرازيلي مارلوها والمغربي إدريس فتوحي وحسن الحبيب.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الفيحاء إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه في الديربي على الفيصلي بهدفين لهدف ، حيث يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 21 نقطة ، حيث انتصر في خمسة مباريات وتعادل في ستة وخسر خمسة مباريات.

ويعول الفيحاء على خدمات التشيلي روني فيرنانديز البرتغالي ارسنيو من أجل الفوز في تلك المباراة.

المباراة تقام في تمام السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية الاولى.