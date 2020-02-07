رياضة | رغم المشاكل والأزمات.. ميسي يبقٍ مرفوع الرأس ومتفوقًا على رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم المشاكل والأزمات.. ميسي يبقٍ مرفوع الرأس ومتفوقًا على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني من الحفاظ على صدارة قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقاً لقائمة أعلى الأجور التي نشرتها اليوم الجمعة صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.



يتقاضى ميسي (32 عاماً) صافي أجر شهري يبلغ 8.3 مليون يورو، ليتفوق على رونالدو (35 عاماً) الذي يتقاضى 4.5 مليون يورو مع اليوفي، الذي انضم إليه قبل موسمين.

ويتفوق كلا اللاعبين على البرازيلي نيمار، الذي يعد أعلى اللاعبين راتباً في فرنسا، بتقاضيه لأكثر بقليل من 3 ملايين يورو شهرياً، الذي يبتعد بفارق كبير عن زميله بالفريق الفرنسي كيليان مبابي، الذي يحصل على مليون و910 ألف يورو شهرياً.

وقبل مبابي يحل لاعباً برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، والأوروغوياني لويس سواريز، وكلاهما يحصل على راتب يقارب الـ3 ملايين يورو، ثم لاعبا ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، والبلجيكي إدين هازارد، بحوالي 2.5 مليون يورو شهرياً.

كما يبرز في القائمة حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، أفضل اللاعبين راتباً في إنجلترا، والذي يحصل على 1.76 مليون يورو شهرياً، متفوقا على مسعود أوزيل (آرسنال)، وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وكلاهما يحصل على 1.64 مليون يورو. Advertisements

وفي ألمانيا، يعد مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وزميله بالفريق، البرازيلي كوتينيو، هما الأعلى راتباً بـ1.66 مليون يورو في الشهر.

أما الأرجنتينيين غونزالو هيغواين، وباولو ديبالا، فيخلفان زميلهما في يوفنتوس، رونالدو، كأعلى اللاعبين أجراً في إيطاليا، بحصولهما على 1.09 و1.06 مليون يورو شهرياً على الترتيب.

وعلى مستوى المدربين، يحافظ المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على صدارة الأعلى أجراً بـ3.6 مليون يورو صافية في الشهر، يليه مدرب مانشستر سيتي ، الإسباني بيب غوارديولا بـ1.94 مليون شهرياً، ثم المدرب البرتغالي لتوتنهام، جوزيه مورينيو، والألماني يورغن كلوب، حيث يتقاضيان 1.46 مليون.