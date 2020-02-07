رياضة | مدرب الترجي التونسي يتحدث قبل السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي التونسي يتحدث قبل السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف معين الشعباني المدير الفني لفريق النجم الساحلي مباراته أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي بالمصيرية على ملعب حمد بن جاسم بقطر.



وأكد الشعباني في تصريحات عبر الإذاعة التونسية بضرورة حصد لقب السوبر الافريقي وتعويض ضياع البطولة في الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي، مشددًا على أنهم تعلموا الدرس جيدًا وسيقاتلوا من أجل الفوز باللقب.



وشدد على أن الزمالك يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين في القارة الافريقية ويمثلون إضافة على كافة المستويات وستكون المواجهة في غاية الصعوبة.



وواصل "الوصول لربع نهائي افريقيا ليس إنجازًا وسنسعى إلى الوصول إلى المباراة النهائية بإعتباره الإنجاز الأكبر لنا في الوقت الحالي".

