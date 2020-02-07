رياضة | النجم الساحلي يضع لومير في الصدارة والمعلم في الصورة

وتعتبر الأولوية لمسئولي النجم في الفرنسي لومير وإعادته من جديد لتدريب الفريق، وحال تعثر الاتفاق سيكون المعلم في الصدارة بالنسبة لهم.



وسبق وقاد لومير الفريق في الموسم الماضي، وتأهل معهم لنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية لكن الزمالك نجح في تجاوزهم والعبور للنهائي ومن ثم الفوز بالبطولة بعدها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.