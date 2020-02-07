رياضة | النجم الساحلي يضع لومير في الصدارة والمعلم في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يضع لومير في الصدارة والمعلم في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رشح بعض الوسطاء إسم حسن شحاتة على مسئولي النجم الساحلي التونسي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة بعد توتر العلاقة بينهم وبين الإسباني جاريدو.
ويرغب مسئولو النجم الساحلي في التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة جاريدو في تدريب الفريق رغم النتائج الإيجابية التي حققها والترشح كأول مجموعته على حساب الأهلي.
وتعتبر الأولوية لمسئولي النجم في الفرنسي لومير وإعادته من جديد لتدريب الفريق، وحال تعثر الاتفاق سيكون المعلم في الصدارة بالنسبة لهم.
ويرغب مسئولو النجم الساحلي في التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة جاريدو في تدريب الفريق رغم النتائج الإيجابية التي حققها والترشح كأول مجموعته على حساب الأهلي.
وتعتبر الأولوية لمسئولي النجم في الفرنسي لومير وإعادته من جديد لتدريب الفريق، وحال تعثر الاتفاق سيكون المعلم في الصدارة بالنسبة لهم.
وسبق وقاد لومير الفريق في الموسم الماضي، وتأهل معهم لنصف نهائي الكونفدرالية الافريقية لكن الزمالك نجح في تجاوزهم والعبور للنهائي ومن ثم الفوز بالبطولة بعدها على حساب فريق نهضة بركان المغربي.