رياضة | عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة قوية للأهلي أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لتكون بمثابة سيناريو مكرر لمباراتي الذهاب والإياب من نفس الدور في النسخة الماضية.

وبدأ نادي مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اتخاذ عدة إجراءات من أجل خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على ملعب القاهرة الدولي، وبحضور كبير للجماهير من أجل دعم الفريق، حيث يتسع الاستاد لحوالي 100 ألف مشجع.

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ويأمل الأهلي في إقناع اتحاد الكرة والجهات الأمنية بنقل المواجهة من ملعب السلام لاستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري في لقاء الذهاب، حيث أبدى المسئولون تحمسهم لهذا المقترح.

وكان صن داونز تأهل إلى نصف نهائي النسخة الماضية بعد عبور الأهلي في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.