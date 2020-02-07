رياضة | الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه الإسماعيلي وعينه على الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلي، عندما يتواجهان بعد غد الأحد في الجولة 17 من الدوري المصري، من أجل استمرار الانتصارات ورفع معنويات لاعبيه استعداداً لموقعة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.



يرغب الزمالك في الاقتراب أكثر من غريمه التقليدي الأهلي المنطلق بقوة حتى الآن في صدارة الدوري.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة فاز فيها جميعاً، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.

ورغم أهمية مباراة الترجي للزمالك باعتبارها بطولة في مباراة واحدة، إلا أن الفرنسي باتريس كارتيرون طالب لاعبيه بعدم الانشغال أو التفكير في مواجهة الترجي حالياً. Advertisements

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا الزمالك في مواجهة الترجي أيضاً.

وسيغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي لاعب الوسط فرجاني ساسي الذي خرج من حسابات المدرب لعدم تنفيذه التعليمات الفنية وسفره إلى تونس دون موافقة الجهاز الفني، وهو ما يعرضه لمزيد من العقوبات بعد استبعاده من مباراة حرس الحدود الماضية.

كما يغيب المدافع محمود حمدي "الونش" لحصوله على ثلاثة إنذارات، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، لعدم اكتمال تعافيه من إصابة عضلية.