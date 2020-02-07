رياضة | 8 معلومات عن سيراميكا وبتروجت قبل مواجهتهم المرتقبة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات عن سيراميكا وبتروجت قبل مواجهتهم المرتقبة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق سيراميكا متصدر المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، بقيادة هيثم شعبان، نظيره، فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر .

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أرقام الفريقين خلال منافسات الموسم الحالي، قبل الموقعة المرتقبة.

أرقام سيراميكا



خاص فريق سيراميكا 13 مباراة جمع خلالهم 29 نقطة، من الفوز في 8 مباريات على كلا من الداخلية 0/2، النصر 1/3، بتروجت 0/1، الزرقا 0/2، الترسانة 1/2، النجوم 1/2، المريخ 0/1 ، جمهورية شبين 0/1.

وتعادل في 5 مباريات منهم 3 تعادلات إيجابية بهدف لمثله، مع القناة، وكوكاكولا، والنصر، وتعادل بدون أهداف مع منتخب السويس، والداخلية، ولم يلتقي أى هزيمة حتى الأسبوع الماضي.

أرقام بتروجت



خاص فريق بتروجت 13 مباراة حصل خلالهم على 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات على الداخلية 0/1، القناة 0/2، النجوم 0/2، المريخ 0/3، جمهورية شبين 0/1، وتعادل في 4 مباريات مع جمهورية شبين، والزرقا، والترسانة بدون أهداف، وتعادل مع الداخلية 1-1.

وتلقى بتروجت الهزيمة في 4 مباريات من سيراميكا 0/1، والنصر 0/2، وكوكا كولا 0/1، ومنتخب السويس 1/2.

هدافي فريق سيراميكا



سجل فريق سيراميكا 17 هدف عن طريق شادى حسين 6 أهداف، وأحمد غنيم 4 أهداف، ومحمد جمال هدفين، وعبد الله بيكا هدفين وهدف واحد لكل من محمد سانيه وعاشور الأدهم ومحمد شاهين وسكتت شباكه 6 أهداف.

هدافي بتروجت



سجل بتروجت 11 هدف عن طريق خالد عبد الرازق 3 أهداف، وهدفين عبر إسلام عادل كانو، وهدف لكل من جون مانجا، وأحمد كمال، ومحمود عماد، وايزيكال وعبد الرحمن السكران، وأحمد السباعي.

نتيجة الدور الأول

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حقق سيراميكا الفوز بهدف نظيف في لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة سجله اللاعب حمد جمال في الدقيقة 72 من ركلة حرة.

الجولة السابقة

تعادل سيراميكا مع فريق النصر في الجولة السابقة، قبل التوقف، بهدف لكل منهما سجل هدف النصر أحمد حسين وتعادل محمد شاهين لسيراميكا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكذلك تعادل بتروجت مع الداخلية بهدف لكل منهما تقدم بتروجت بهدف أحمد السباعي، وتعادل على حسين للداخلية في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

صفقات يناير

تعاقد سيراميكا مع شريف دابو من بيراميدز، والنيجيرى كاظيم باليمو، بينما تعاقد بتروجت مع 5 لاعبين وهم، محمود فيلكس لاعب وادى دجلة، محمود كرم لاعب بهتيم، محمد تريكة لاعب المقاولون، محمد حسن لاعب المقاصة، عبد الله راشد لاعب الإنتاج.

غيابات النصر

يغيب شادى حسين مهاجم سيراميكا بعد إيقافه من لجنه المسابقات لمدة 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي بعد طرده في مباراة فريق النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- منتخب السويس 20 نقطة

4- بتروجت 19 نقطة

5- القناة 19 نقطة

6- النجوم 18 نقطة

7- كوكاكولا 17 نقطة

8- النصر 16 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 13 نقطة

11- المريخ 10 نقاط

12- الزرقا 8 نقاط