رياضة | 21 لاعبا في قائمة الشرقية لمواجهة سرس الليان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 لاعبا في قائمة الشرقية لمواجهة سرس الليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي سرس الليان، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب سرس الليان.

وضمت القائمة 18 لاعبًا كما يلي:



حراسة المرمى: إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد.

خط الدفاع: محمود صلاح _ عبدالله الشناف _ حسن ماريو _ أحمد صقر _ سيد مدبولي _ محمد صالح _ أحمد عبدالغني "غنوة".

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خط الوسط: حامد فيصل _ محمد إسماعيل "صغيرة" _ حازم خالد.

خط الوسط المهاجم: باسم عبدالعزيز _ محمود أنيس _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ عمرو يحيي _ علي الجنايني _ محمد خيري.

خط الهجوم: ياسر إبراهيم _ حسن ربيع _ حسين فوزي "بوتا".