رياضة | بوسكيتش بعد توديع الكأس: أصبح لدينا الآن أهم بطولتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتش بعد توديع الكأس: أصبح لدينا الآن أهم بطولتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستطع لاعب وسط برشلونة، سيرجيو بوسكتس، إخفاء إحباطه من توديع كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، في مباراة اعتبر أن البرسا سيطر عليها بنسبة كبيرة حتى اللعبة الكارثية في نهاية اللقاء التي لا تصدق، وجاء منها هدف الخروج من البطولة.

قال بوسكتس "الأمر لا يصدق، أعتقد أننا ظهرنا بصورة طيبة، سنحت لنا عدة فرص للتسجيل، وأظن أننا كنا نستحق التأهل، لكن هكذا هي النسخة الجديدة من الكأس، مباراة واحدة خارج الأرض، ولعبة واحدة تكلفك كل شيء".

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وأضاف: "البرسا هيمن على مجريات الأمور، وخلال اللقاء خلقنا عدة فرص لتسجيل أكثر من هدف، على الرغم من الضغط المكثف الذي مارسه أتلتيك".

وتابع: "كانوا يضغطون بكل قوة، كانوا ينتظرون أن نرتكب أخطاء، لكننا كنا نعلم أننا إذا نجحنا في تخطي الضغط فسنجد الكثير من المساحات الخالية، والاستحواذ على الكرة في نصف ملعبهم".

واختتم بوسكتس بأنه يجدر بفريقه التركيز على دوري الأبطال، والدوري الإسباني.