رياضة | فوز الفشن ومعلمين الواسطى وإهناسيا وخسارة باروط بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الفشن ومعلمين الواسطى وإهناسيا وخسارة باروط بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحقق فريق معلمين الواسطى " لافازا " فوزا مثيرا على مضيفه الشبان المسلمين بنتيجة 2/3 في مباراة نارية ، ونجحت كتيبة معلمين الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد بدوى فى الحفاظ على صدارة المجموعة للمنافسة على الصعود .
وسقط مركز شباب باروط فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه سمسطا بنتيجة 2/5 .
ونجح إهناسيا فى تحقيق فوز هام بنتيجة 3/1 على نظيره مركز شباب الواسطى .
وشهدت مباريات الجولة التاسعة إحراز 21 هدف فى 4 مباريات ، ليواصل معلمين الواسطى تربعه على صدارة المجموعة ب ومزاحمة اهناسيا والفشن بالمنافسة فيما احتفظ بوش الرياضى بموقعه المتذيل لجدول المجموعة .
ترتيب القسم الرابع ببنى سويف
1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 23 نقطة
2 - اهناسيا 20 نقطة
3 - الفشن 19 نقطة
4 - الشبان المسلمين 10 نقاط
5 - سمسطا الرياضى 12 نقطة
6 - باروط 10نقاط
7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط
8 - بوش صفر