رياضة | فوز الفشن ومعلمين الواسطى وإهناسيا وخسارة باروط بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الفشن ومعلمين الواسطى وإهناسيا وخسارة باروط بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى القسم الرابع ببنى سويف، فوز فريق مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام بخماسية نظيفة على مضيفه فريق نادي بوش، ونجح فى إحراز أهداف الفشن كلا من محمود رزق " هدفين " ودينارى عصمت " هدفين " وتامر زكى " هدف " .

وحقق فريق معلمين الواسطى " لافازا " فوزا مثيرا على مضيفه الشبان المسلمين بنتيجة 2/3 في مباراة نارية ، ونجحت كتيبة معلمين الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد بدوى فى الحفاظ على صدارة المجموعة للمنافسة على الصعود .

وسقط مركز شباب باروط فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه سمسطا بنتيجة 2/5 .

ونجح إهناسيا فى تحقيق فوز هام بنتيجة 3/1 على نظيره مركز شباب الواسطى .

وشهدت مباريات الجولة التاسعة إحراز 21 هدف فى 4 مباريات ، ليواصل معلمين الواسطى تربعه على صدارة المجموعة ب ومزاحمة اهناسيا والفشن بالمنافسة فيما احتفظ بوش الرياضى بموقعه المتذيل لجدول المجموعة .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

1- معلمين الواسطى ( لافازا ) 23 نقطة

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2 - اهناسيا 20 نقطة

3 - الفشن 19 نقطة

4 - الشبان المسلمين 10 نقاط

5 - سمسطا الرياضى 12 نقطة

6 - باروط 10نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 9 نقاط

8 - بوش صفر