رياضة | 7 مباريات هامة بالمجموعة السابعة في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات هامة بالمجموعة السابعة في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت 7 لقاءات مهمة في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة، حيث يلتقي غزل السويس صاحب المركز الأخير بترتيب الجدول برصيد 6 نقاط مع فريق النوبة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة بملعب الغزل.

وكانت الجولة الماضية أسفرت عن خسارة غزل السويس من سماد السويس بهدف نظيف وفوز النوبة علي منشية الشهداء بهدفين دون رد.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي منشية الشهداء، صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة مع رأس البر صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة علي ملعب الشهداء.

وكانت نتيجة الجولة الماضية أسفرت عن فوز رأس البر علي ابو صوير بثلاثية مقابل هدف وخسرة الشهداء من النوبة بهدفين دون رد,

وفي اللقاء الثالث، يلتقي مركز شباب ابو صوير صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة مع فريق بلدية الاسماعيلية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة علي ملعب ابو صوير.

وشهدت الجولة الماضية، خسارة ابو صوير من رأس البر بثلاثية مقابل هدف وخسرة بلدية الاسماعيلية من كهرباء الاسماعيلية بهدف نظيف

وفي اللقاء الرابع، يلتقي كهرباء الاسماعيلية الرابع برصيد 32 نقطة مع دمياط السابع برصيد 25 نقطة، وفي الجولة الماضية أسفرت المواجهات عن فوز كهرباء الإسماعيلية علي بلدية الأسماعيلية بهدف نظيف وتعادل دمياط مع ابو شحاته بهدف لكل فريق

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وفي اللقاء الخامس، يلتقي فريق ميت الخولي صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة مع فريق سماد السويس صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة، وتغلب سماد السويس مؤخراً علي غزل السويس وخسر ميت الخولي من بورتو.

وفي اللقاء السادس يلتقي فريق غزل دمياط صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة مع بورتو صاحب الصدارة برصيد 43 نقطة علي ملعب الغزل.

وكانت الجولة الماضية شهدت فوز بورتو علي ميت الخولي بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل غزل دمياط مع ابو شحاته بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الأخير يلتقي مركز شباب ابو شحاته صاحب المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة مع بورفؤاد صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة علي ملعب ابو شحاتة، وكانت نتيجة الجولة الماضية أسفرت عن تعادل ابو شحاته مع غزل دمياط بهدف لكل فريق بينما فاز بورفؤاد علي غزل دمياط بهدفين دون رد

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 43 نقطة

2- بورفؤاد 39 نقطة

3- النوبة 38 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 32 نقطة

5- سماد السويس 32 نقطة

6- منشية الشهداء 27 نقطة

7- دمياط 25 نقطة

8- غزل دمياط 25 نقطة

9- رأس البر 18 نقطة

10- ميت الخولي 17 نقطة

11- شباب أبو شحاته 15 نقطة

12- بلدية الإسماعيلية 14 نقطة

13- شباب أبو صوير 12 نقطة

14- غزل السويس 6 نقاط