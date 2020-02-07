رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الشباب KSA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الشباب KSA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 7 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الفيصلي ضد الشباب في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

روما ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق أحمد البلوشي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

ألافيس ضد إيبار، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ16"

العين ضد الشارقة، تقام المباراة في تمام 6:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، بتعليق عامر عبدالله.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة أبها ضد الوحدة، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الحزم ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بتعليق عبدالله الغامدي.

الفيصلي ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، بتعليق أحمد النفيسة.