شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية غدًا استعدادًا للقاء الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غدًا السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، يتوجه بعدها إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد واصل تدريباته صباح اليوم الجمعة، حيث اكتفى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بأداء السداسي إسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وحازم إمام الفقرة التأهيلية التي أقيمت ببداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمالهم باقي فقرات المران.

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وفضل كارتيرون اكتفائهم بهذه الفقرة التي شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة على أن يستكملوا باقي التدريبات بجمانيزوم النادي.

ويهدف الجهاز الفني لحصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادي الإرهاق في الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات، حيث قام اللاعبون بالركض لمدة عشرة دقائق، أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز لمدة عشرين دقيقة.