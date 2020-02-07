شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر يعقد جلسة مع «قفشة» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عقد جلسة مطولة مع محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ للحديث عن مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

كان الجهاز الفني للأهلي قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على فريق بيراميدز أمس الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الجهاز الفني واللاعبون للمباراة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.