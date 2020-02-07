شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى لتحصين «ديبالا» من العروض المغرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، أن نادى يوفنتوس الإيطالى، يسعى إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتينى باولو ديبالا، الذى ينتهى عقده فى صيف 2022.

وقالت الصحيفة، إن يوفنتوس سيبدأ خطوات تجديد عقد باولو ديبالا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر عقد جلسة مع وكيل أعماله لمعرفة طلباته المادية.

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وأشارت إلى أن باولو ديبالا طلب الحصول على 10 ملايين يورو صافى كراتب سنوى فى الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة السيدة العجوز ترغب فى الحفاظ على الجوهرة ديبالا، خاصة أنه يعد من أفضل اللاعبين فى القارة العجوز.

وأوضحت أن الطرفين يمكنهما عقد اجتماعات حاسمة فى أقرب وقت بواسطة خورخى أنتون صديق عائلة ديبالا، والرجل الرئيسى فى المفاوضات مع اللاعب.

وختمت بأن يوفنتوس يخطط لتوقيع عقد جديد مع باولو ديبالا، حتى صيف عام 2025.