شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفرض حظرا إعلاميا على لاعبيه للتركيز فى لقاء الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل مواجهة الزمالك بحثا عن زيادة التركيز في معسكر الفريق بحثا عن حصد النقاط الثلاث ، وشدد المنياوي علي لاعبيه ضرورة عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة كما طال الحظر الاعلامي الجهاز الفني والإداري بالكامل .

وفرض الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى السرية على تدريباته الدراويش طوال الأيام الماضية، ضمن برنامج الاعداد لقمة الزمالك المقرر لها الأحد فى ختام الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية ، ورفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير ، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.

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و طلب جوميز من الجهاز الإدارى لفريقه تسجيلات 6 مباريات للزمالك بالدورى، للتعرف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض ضمن خطة حصد النقاط الثلاث بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة ، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية.

وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الزمالك ووصل كادو للاسماعيلية ظهر الخميس بعد انهاء اجراءات دخوله للأراضي المصرية ، ووقع اللاعب الدولى على عقود انضمام لصفوف الدراويش تمهيدا للانتظام بتدريبات الفريق خلال الساعات القليلة القادمة ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم "اليوم السابع" أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.