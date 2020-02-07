شكرا لقرائتكم الإصابة تحرم إنبى من جهود رامى صبرى أمام طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتقد فريق إنبى لجهود رامى صبرى، قائد الفريق للإصابة، في المواجهة المقبلة أمام طنطا، التي ستقام في الثانية والنصف عصر، الإثنين المقبل، على ستاد طنطا، التي تأتى ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويعد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، البدائل المختلفة لغياب رامى صبرى عن الفريق حيث يفاضل بين الثنائى أسامة جلال وصلاح سليمان للدفع بأحدهما إلى جانب إبراهيم يحيى لقيادة خط الدفاع لتعويض غياب رامى صبرى الذى لن يلحق بالمواجهة القادمة حيث يعمل الجهاز الطبي للفريق خلال الفترة الحالية على تجهيزه للمواجهات القادمة التالية للفريق عقب لقاء طنطا بعدما تأكد غيابه عن هذا اللقاء.

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ونجح فريق إنبى مؤخراً فى تحقيق فوز مهم فى مشواره بالدورى على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما، يوم الاثنين الماضى، على باستاد بترو سبورت بالجولة السادسة عشر فى الدورى الممتاز، تقدم إنبى بالهدف الأول عن طريق محمود قاعود فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لإنبى فى الدقيقة 68، وأحرز سيف الدين الجزيرى الهدف الأول للمقاولون من ضربة جزاء فى الدقيقة 75، قبل أن يضيع نفس اللاعب ضربة جزاء للذئاب فى الدقيقة 73.

ويمتلك إنبى بعد نتائجه الإيجابية فى الفترة الأخيرة 23 نقطة ويحتل بهم المركز السادس بجدول ترتيب الدورى، بينما يحتل طنطا المركز السادس عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة ويبحث الفريق البترولى تحت قيادة طولان عن مواصلة انتصاراته فى المواجهة التى ستجمعه مع طنطا على ملعب الأخير فى المباراة التى يسعى فيها طنطا هو الآخر لتحقيق الانتصار من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الترتيب والابتعاد عن خطر الهبوط.