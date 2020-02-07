شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى خطابا من "فيفا" للرد على الزمالك فى أزمة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي إخطاراً من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عن طريق إتحاد الكرة المصري يُطالبه بالرد على شكوى نادي الزمالك بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضي لنادي أفيس البرتغالي دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في يناير الماضي.

أزمة كهربا تأخذ منحى آخر

وكان امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك قد أكد لـ"اليوم السابع" ان الاتحاد الدولي "فيفا" منح الأهلي مُهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، للرد علي شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

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وقال أمير مرتضي: تقدمنا بشكوي ضد كهربا والأهلي والنادي البرتغالي في الفيفا قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء تم خلالها شكوي الأهلي بانه وراء تحريض اللاعب علي الرحيل من الزمالك ، بمساعدة النادي البرتغالي ، ولا تزال الشكوى منظورة حتي الان في الفيفا ، مضيفا ان الاتحاد الدولي "فيفا" منح الأهلي مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري للرد علي شكوى الزمالك ضد الأهلي في ازمة كهربا.

وأثارت صفقة كهربا مع الأهلي كثيراً من الجدل داخل الشارع الكروي المصري طوال الفترة الماضية بعد انتقال اللاعب للأهلي حيث قرر مسئولو الزمالك تصعيد الأمر للأتحاد الدولي ، فيما يؤكد مسئولو الأهلي أن موقفهم سليم تماماً وأنهم تعاقدوا مع اللاعب من نادي أفيس البرتغالي وليس لهم علاقة برحيل اللاعب من الزمالك أواخر الموسم الماضي.