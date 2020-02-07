شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد فرجانى ساسى إلى قائمة الزمالك أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، لقائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل باتريس كارتيرون، استبعاد ساسى مؤخراً من مباراة الفريق الماضية أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقان مؤخراً في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو، حيث اعتمد المدرب الفرنسي على "زيزو" بدلا من فرجانى ساسى حيث وجاء استبعاد اللاعب فى مباراة حرس الحدود بمثابة عقوبة من كارتيرون لتغيب اللاعب عن مران اللاعبين المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة البيضاء بأنجولا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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وبذلك سيعود ساسى لقيادة خط الوسط أمام الإسماعيلى إلى جانب طارق حامد مع وجود منافسة من جانب أحمد زيزو جناح الفريق للدولى التونسى فى التشكيلة البيضاء خاصة بعد تقديم زيزو لأداء جيد فى هذا المركز خلال المباراة الماضية أمام حرس الحدود وهو ما سيحسمه كارتيرون بصورة نهائية فى مران الفريق، غدا، السبت.

وقرر المدير الفنى للزمالك الاستمرار فى التدريب على ميت عقبة ثم التوجه إلى الإسماعيلية لدخول المعسكر المغلق، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الدراويش من أجل الاستمرار فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة يحتل بهم في المركز الثالث في جدول الترتيب ويبحث المدير الفنى للزمالك عن حصد الثلاث نقاط أيضا لغلق صفحة الدورى بصورة جيدة قبل بدء الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر الإفريقى.