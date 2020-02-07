شكرا لقرائتكم كارتيرون يعيد فرجانى ساسى إلى قائمة الزمالك أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك سيعود ساسى لقيادة خط الوسط أمام الإسماعيلى إلى جانب طارق حامد مع وجود منافسة من جانب أحمد زيزو جناح الفريق للدولى التونسى فى التشكيلة البيضاء خاصة بعد تقديم زيزو لأداء جيد فى هذا المركز خلال المباراة الماضية أمام حرس الحدود وهو ما سيحسمه كارتيرون بصورة نهائية فى مران الفريق، غدا، السبت.
وقرر المدير الفنى للزمالك الاستمرار فى التدريب على ميت عقبة ثم التوجه إلى الإسماعيلية لدخول المعسكر المغلق، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الدراويش من أجل الاستمرار فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة يحتل بهم في المركز الثالث في جدول الترتيب ويبحث المدير الفنى للزمالك عن حصد الثلاث نقاط أيضا لغلق صفحة الدورى بصورة جيدة قبل بدء الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر الإفريقى.
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