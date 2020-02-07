الإنسانية مافيهاش أهلاوي وزمالكاوي.. الجمهور الأبيض والأحمر يدعمان لاعب الزمالك المصاب بالسرطان بهاشتاج ’’ادعم سعد محمد‘‘

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#ادعم_سعد_محمد"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، لدعم لاعب الزمالك الناشيء، بعد إعلانه إصابته بالسرطان.

وقدم المشاركون بالهاشتاج الدعم المعنوي والدعاء لسعد محمد للاعب الزمالك، مواليد 2000.

من جانبه، غرد الفنان محمود البزاوي، قائلا: "ده لاعب الزمالك سعد محمد مواليد 2000 اصيب بالمرض اللعين و طلع قال " انا بكابر و عامل قوي قدام الناس بس انا تعبان اوي ادعولي " .. ربنا يشفيك و يعفيك ياريت الناس تحقق طلبه و تدعيله .. الانسانيه مافيهاش اهلاوي و زمالكاوي".

لم يتمالك لاعب الزمالك نفسه، وبكى خلال لقائه مع خالد الغندور في قناة النادي الفضائية.

وقال: "الكيماوي غير شكلي وبقالي سنة مقعدتش قدام مراية ولا اتمرنت ولا دخلت النادي وأنا تعبان وبكابر قدام الناس أن أنا كويس بس أنا تعبان"، مطالبًا من الجمهور أن يدعوا له.

اللاعب يبكي على الهواء

وبكى سعد على الهواء بسبب معاناته من مرض السرطان، وطلب منه خالد الغندور ملفه الطبي ليقوم أطباء النادي بالبحث له عن العلاج بالخارج على نفقة نادي الزمالك.

شهرين منتظر اتصال أمير

وأوضح سعد محمد أنه تواصل مع أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، واشتكى له من عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج ولكن الأخير لم يستجب له: "من 3 شهور كلمت الأستاذ أمير مرتضى عشان أنا من 5 شهور وإحنا لا حول بينا ولا قوة في الماديات وكلمت أستاذ أمير وقالي هبقى اتواصل معاك بس معايا مشاكل في النادي وهي مش مشاكل كان ضغط مباريات وقالي هخلي حد يتوصل معاك، وفضلت شهرين مستنيه وكنت خايف أكلمه تاني لأني مش عايز أشغله وانا أجي على نفسي ولا أشغله في حاجة زي دي وكلمت الأستاذ أحمد ووقف معايا"، مشيرًا إلى أن إداري الفريق خالد عمران يتواصل معه باستمرار.

أشخاص طالبوه بفضح الزمالك

وأشار سعد محمد إلى أن أشخاصا تواصلوا معه وطلبوا منه أن يفضح الزمالك ويقول إنه لا يقف جنب اللاعب، وأنه رفض باعتبار أن الزمالك هو بيته بالرغم أن والده باع سيارته لعلاجه ورفض أن يتهم القلعة البيضاء بالتقصير في علاجه.

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كيفية اكتشافه المرض

وحكى سعد عن اكتشافه الإصابة، مشيرًا إلى أنه شعر بالإرهاق والتعب أثناء مشاركته في التدريبات فترك النادي وذهب لأسرته في سوهاج، وأجرى عددا من التحاليل ليكتشفوا في النهاية أنه يعاني من سرطان الدم "اللوكيميا".

مرتضي يتواصل مع وزيرة الصحة

وأكد سعد أنه قابل رئيس نادي الزمالك وأخبره بحالته، لافتًا إلى أنه اتصل بوزيرة الصحة وأوصاها بسرعة دخوله مستشفى معهد ناصر إلا أن إدارة المعهد وضعوه على قائمة الانتظار ودخل في دوره بالفعل.

حساب الزمالك يساند اللاعب

توجه حساب نادى الزمالك، عبر موقع انستجرام، بالدعاء للشفاء العاجل للاعبه.

وكتب عبر انستجرام" نتمنى الشفاء العاجل لسعد محمد لاعب فريق 2000 بناشئين النادى بعد إصابته بالمرض اللعين؛ راجيين من المولى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا وأن يعود أقوى مما كان".

أحمد مرتضى منصور

قال أحمد مرتضى منصور، إن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد.

وفيما يلي جانب من التغريدات عبر الهاشتاج: