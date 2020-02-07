شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي يمنع لاعبي الإسماعيلي من الإعلام والسويشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الاسماعيلي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل مواجهة الزمالك بحثا عن زيادة التركيز في معسكر الفريق بحثا عن حصد النقاط الثلاث ، وشدد المنياوي علي لاعبيه ضرورة عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة، كما طال الحظر الاعلامي الجهاز الفني والإداري بالكامل .

وفرض الفرنسى “ديديه جوميز” المدير الفنى للإسماعيلى السرية على تدريباته الدراويش طوال الأيام الماضية، ضمن برنامج الاعداد لقمة الزمالك المقرر لها الأحد فى ختام الأسبوع الأول من عمر المسابقة المحلية ، ورفض الجهاز الفنى دخول كاميرات التصوير، سعيا للحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل تلك المباراة المنتظرة.

و طلب جوميز من الجهاز الإدارى لفريقه تسجيلات 6 مباريات للزمالك بالدورى، للتعرف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض ضمن خطة حصد النقاط الثلاث بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة ، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية.