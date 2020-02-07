شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ظواهر و أرقام الجولة الـ16 للدوري بعد فوز الأهلي على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفوز الأهلي على حساب مضيفه بيراميدز بهدفين لهدف، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة عشرة بالموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري لكرة القدم أمس الخميس ، ليحقق الفريق الأحمر الفوز الثالث عشر على التوالي والذي يعد أفضل بداية لحامل اللقب منذ موسم 2002 – 2003 ليرفع غلته إلى 39 نقطة ابتعد بها بالصدارة بفارق 7 نقاط عن المقاولون العرب الذي تكبد خسارة غير متوقعة أمام انبي بنفس النتيجة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بعيداً عن أهل القمة شهدت الجولة العديد من المفاجآت أبرزها تعادل طنطا مع المصري (2 – 2) وفوز أسوان على الإسماعيلي (2 – 1) وطلائع الجيش على نادي مصر (4 – 0) وهي النتيجة التي انهت علاقة النادي الصاعد بمديره الفني عبد الناصر محمد لمصلحة خالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك.

مع ارتفاع عدد حالات الطرد إلى 5 منها بطاقتين لثنائي بيراميدز رجب بكار وأحمد أيمن منصور عن طريق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ، تألقت صفقات "الميركاتو" الشتوي ونجحت في صنع الفارق بتسجيلها 4 أهداف عبر محمد عبد المجيد لاعب أسوان و التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي والرواندي كيفين موهيري لاعب طلائع الجيش بالإضافة للسنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي.

مع هذه الظواهر يرصد موقع الاتحاد المصري لكرة القدم حصاد وأرقام هذه الجولة على النحو التالي:

- عدد المباريات: 9 مباريات

- حالات الفوز: 6 (منها 1 خارج الأرض – الأهلي على بيراميدز)

- حالات التعادل: 3 (تعادل سلبي وحيد الإنتاج والاتحاد السكندري)

- عدد الأهداف: 22 هدفاً

- الأشواط: 9 هدف في الأشواط الأولى و13 في الثانية.

- أهداف من علامة الجزاء: 4 ( محمد عبد المجيد لاعب أسوان – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون - محمود علاء لاعب الزمالك – ميدو جابر لاعب المقاصة)

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- ركلات جزاء مهدرة: عمرو جمال (طلائع الجيش)

- أهداف الأجانب: 6 (التونسيين فخر الدين بن يوسف من الإسماعيلي وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون – الرواندي كيفين موهيري لاعب الجيش – الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة – السنغالي اليو بادجي والمالي اليود يانج لاعبا الأهلي)

- أهداف البدلاء: 5 ( والتر بواليا من الجونة – كريم طارق وكيفين موهيري من الجيش – أحمد ياسر من المصري – السنغالي اليو بادجي من الأهلي)

- أهداف عكسية: لا يوجد

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (12 هدفاً) – لاعبو الوسط (7 أهداف) – المدافعين (3 أهداف).

- أكبر المسجلين: محمود قاعود لاعب انبي - علي جبر لاعب بيراميدز (31 سنة).

- أصغر المسجلين: كيفين موهيري لاعب الجيش (21 سنة)

- بطاقات صفراء: 35 إنذار

- الكروت الحمراء: 5 (محمد هاشم (الإسماعيلي) – أحمد عادل "ميسي" (المصري) – أحمد عادي "ميسي" من المصري - أحمد أيمن منصور ورجب بكار (بيراميدز).

هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (12 أهداف) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – وليد سليمان لاعب الأهلي ’ حسام حسن لاعب سموحة ’ سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (6 أهداف) محمد سالم المقاولون ومحمد سمير لاعبا المقاولون العرب ’ حسين الشحات لاعب الأهلي ’ مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الزمالك ( 5 أهداف).