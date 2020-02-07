شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتلقى خطابا من "فيفا" حول صفقة كهربا بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي إخطاراً من الإتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" _عن طريق إتحاد الكرة المصري_ يُطالبه بالرد على شكوى نادي الزمالك بشأن صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذى أنتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضي لنادي أفيس البرتغالي دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلي في يناير الماضي.

وكان امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك قد أكد لـ"الخليج 365" ان الاتحاد الدولي "فيفا" منح الأهلي مُهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري، للرد علي شكوي الزمالك ضد الأهلي بتحريض محمود عبد المنعم كهربا للهروب من الزمالك بداية الموسم الحالي.

وقال أمير مرتضي: تقدمنا بشكوي ضد كهربا والأهلي والنادي البرتغالي في الفيفا قبل انضمام كهربا للقلعة الحمراء تم خلالها شكوي الأهلي بانه وراء تحريض اللاعب علي الرحيل من الزمالك ، بمساعدة النادي البرتغالي ، ولا تزال الشكوى منظورة حتي الان في الفيفا ، مضيفا ان الاتحاد الدولي "فيفا" منح الأهلي مهلة حتي يوم 24 فبراير الجاري للرد علي شكوى الزمالك ضد الأهلي في ازمة كهربا.

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وأثارت صفقة كهربا مع الأهلي كثيراً من الجدل داخل الشارع الكروي المصري طوال الفترة الماضية بعد انتقال اللاعب للأهلي حيث قرر مسئولو الزمالك تصعيد الأمر للأتحاد الدولي ، فيما يؤكد مسئولو الأهلي أن موقفهم سليم تماماً وأنهم تعاقدوا مع اللاعب من نادي أفيس البرتغالي وليس لهم علاقة برحيل اللاعب من الزمالك أواخر الموسم الماضي.