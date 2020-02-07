الامارات | تعرف إلى أسم مولودة محمد صلاح الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أسم مولودة محمد صلاح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مولودته الجديدة يوم 10 فبراير المقبل كما قرر اللاعب أن يترك تحديد الإسم لإبنته مكة التي ستكبر من المولودة الجديدة بخمس سنوات.

وكان النجم المصري قد ظهر لأخر مرة مع زوجته يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية بصورة نشرها اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وذكر موقع “الوطن المصري”، أن زوجة اللاعب المصري تستعد للولادة يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وأوضحت أن الطبيب أخبرها مسبقا بحملها في أنثى.

وترك مو لـ"مكة" قرار تسمية المولودة الجديدة، وقالت المصادر إنها اختارت اسم "روز”.