شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات التي اقيمت اليوم الجمعة، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وبدأ اللاعبون بالركض لمدة عشر دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز لمدة عشرين دقيقة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة، كما اكتفى بأداء السداسي إسلام جابر وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وحازم إمام الفقرة التأهيلية التي اقيمت ببداية المران واستمرت لنصف ساعة وعدم استكمالهم باقي فقرات المران.

Advertisements

حيث فضل كارتيرون اكتفاءهم بهذه الفقرة التي شملت ركض لعشرة دقائق، واللعب بالكرة لمدة 20 دقيقة، على أن يكملوا باقي التدريبات بجيمانيزيوم النادي، بهدف حصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء لتفادي الإرهاق في الفترة المقبلة.

كما قرر كارتيرون أن يخوض أحمد سيد «زيزو» فقرة تدريب إضافية عقب أداء الحصة التأهيلية مع الفريق.

حيث قام اللاعب بالركض لمدة عشر دقائق وذلك بناء على تعليمات الجهاز الفني لمعالجة الإرهاق، وبعدها توجه اللاعب لجيمانيزيوم النادي حيث استكمل التدريبات هناك.

وفضل الجهاز الفني أن يخوض كريم بامبو حصة تأهيلية خاصة بالجيمانيزيوم، حيث فضل كارتيرون إراحته من التدريبات الجماعية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.