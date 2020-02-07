شكرا لقرائتكم خبر عن قبل «بادجي» و«ديانج».. 10 ثنائيات أجنبية قادت الأهلي لحسم مواجهات صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الثنائي الأفريقي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، المالي أليو ديانج والسنغالي أليو بادجي مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز، بمنافسات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز، بتسجيلهما هدفي تحويل التأخر في النتيجة إلى انتصار ضمن لأبناء التتش موالصة التغريد في الصدارة بالعلامة الكاملة بجدول ترتيب المسابقة.

وعلى مدار تاريخ مشاركات النادي الأهلي قارياً ومحلياً في السنوات الأخيرة استطاع العديد من الثنائيات الأجنبية في صفوف الفريق من حسم أكثر من مباراة له بتسجيل أهداف الانتصار.

أجايي ومعلول يحسمان موقعة رادس

واحدة من أصعب المباريات في تاريخ الأهلي بالعقد الحالي، وهي التي جمعته بالترجي التونسي في رادس بإياب ربع نهائي دوري الأبطال 2017 بعد التعادل في برج العرب بنتيجة 2/2، وقاد الثنائي الأجنبي التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي الفريق الأهلاوي لتحويل التأخر إلى انتصار ثمين منح الفريق بطاقة الترشح لنصف النهائي.

معلول وأزارو يقودان الأهلي لفوز مثير على الطلائع

في مباراة عصيبة ومثيرة بالدور الثاني للدوري الممتاز في موسمه الماضي، استطاع الأهلي انتزاع 3 نقاط ثمينه في رحلته نحو اللحاق بالقمة والمحافظة على درع المسابقة، بالفوز على طلائع الجيش في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع المغربي وليد أزارو والتونسي على معلول.

فوز عريض على المقاولون بفضل أجايي وأزارو

ويتوهج الثنائي، المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي ويسجلان أربعة أهداف من أصل خمسة أمطر بهم الأهلي شباك المقاولون العرب بلقاء الدور الثاني لموسم 2017-2018.

معلول وأزارو وانتصار فريقي ثمين

وصحح الأهلي من أوضاعه بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2018-2019 بثلاثية في شباك تاون شيب البوتسواني، ببرج العرب بالإسكندرية حيث سجل كل من المغربي أزارو والتونسي على معلول هدفاً في ثلاثية المارد الأحمر.

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الأهلي يستهل الدوري بانتصار بأقدام الأجانب

واستهل الأهلي مشواره بالدوري الممتاز في الموسم الماضي 2018-2019 بالفوز على المصري بهدفين نظيفين في برج العرب حملا توقيع الثنائي الأجنبي، المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو.

جيرالدو وأجايي يحسمان موقعة الداخلية

ومن أصل ثلاثة أهداف أمطر بهم الأهلي شباك الداخلية في الموسم المنصرم، ينجح الثنائي الأجنبي الأنجولي جيرالدو والنيجيري أجايي من ترك بصمتهما والتوقيع على هدفين.

4 أهداف في مهرجان أهداف الأهلي أمام النجم

وفي مباراة تاريخية يهزم الأهلي فريق النجم الساحلي بستة أهداف في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، ويوقع أجانب أبناء التتش على 4 أهداف منهم بواقع هدف للتونسي على معلول وثلاثية تاريخية عن طريق المغربي وليد أزارو.

ديانج وأجايي يحمسان موقعة كانو الغيني

ويحرز الثنائي، المالي أليو ديانج والنيجيري جوينور أجايي هدفين في شباك كانو سبورت الغيني في رباعية المارد الأحمر بإياب دور الـ 32 للنسخة الجارية من دوري الأبطال.

ثنائي أجنبي مغمور يحسم لقاء ماراثواني أمام الاتحاد

وبعدما تأخر الأهلي في النتيجة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، نجح الثنائي الأجنبي الذي رحل عن الفريق الأحمر سريعاً، النيجيري «ماكي» والكولومبي «كاستيلو» من قلب الطاولة على فريق زعيم الثغر وتسجيل هدفين منحا أبناء التتش نقاط المباراة الثلاثة في الدور الأول لدوري 2004-2005.

باكاماني وأزارو والانتصار على المقاولون

ويسجل الثنائي الأجنبي، المغربي أزوارو والجنوب أفريقي باكاماني هدفين في ثلاثية الأهلي بشباك المقاولون العرب بلقاء الدور الأول للدوري موسم 2017-2018، مكملين مسلسل ثنائيات الأهداف الأجنبية للفريق الأحمر.