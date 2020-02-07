شكرا لقرائتكم كارتيرون يبدأ تدريبات الزمالك في ميت عقبة غدا قبل التوجه لمعسكر الاسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض مران الغد على ملعب النادى في الحادية عشر صباحا، على أن يتوجه الفريق بعد ذلك لدخول معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلى، في المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

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وتحدث باتريس كارتيرون في مران اليوم، الجمعة، مع لاعبى الزمالك حول أهمية لقاء الإسماعيلى المقبل وضرورة مواصلة انتصارات الفريق، مؤكدًا أن الهدف الدائم هو الفوز فى جميع المباريات، مشددًا على ثقته فى الجميع، كما شرح المدرب الفرنسى خلال الجلسة بعض الأمور الفنية التى ينوى تطبيقها بالمران، فضل الجهاز الفنى للزمالك منح راحة إضافية لمحمود حمدى "الونش" مدافع الفريق من التدريبات الجماعية اليوم، لليوم الثانى على التوالى؛ خاصة أنه سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلى بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

كما شهدت استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، تصعيد الجهاز الفنى للفريق، رباعى الناشئين من مواليد 2001 وهم المدافع حسام عبد المجيد وثنائى الوسط ياسين مرعى ومحمد حسام والمهاجم حسام أشرف، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يخوض الرباعى التدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك فى ظل سياسة الجهاز الفنى بتصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول، تحسبًا للاستعانة بأى منهم، فى أى مباراة كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات، وبدء اللاعبون بالجرى لمدة عشرة دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة الجهاز المعاون بقيادة سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز لمدة عشرون دقيقة، وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة.