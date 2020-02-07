شكرا لقرائتكم النصر ينعى لاعبه السابق محمد العبدلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، باسمه وباسم النادي، محمد سعد العبدلي، نجم الفريق السابق، الذي توفي في وقت سابق من يوم الجمعة.

وجاء نعي نادي النصر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان العبدلي بدأ مشواره مع المنتخب السعودي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث لعب في دورة الخليج الأولى في البحرين عام 1970، وأصبح أول لاعب سعودي يحرز هدفاً في دورات الخليج، وذلك في مرمى الكويت.

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وامتدت مسيرته الكروية إلى ما يقارب 15 عاماً، سجل خلالها أكثر من 300 هدف رسمي وودي مع النادي والمنتخب، وهو يعد ثاني أفضل مهاجم في تاريخ نادي النصر بعد ماجد عبد الله، وأول هداف لأول بطولة دوري سعودي عام 1975.

من جهة أخرى، عبر ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي للعبة، عن خالص التعازي والمواساة في وفاة العبدلي.

وقال المسحل: "نيابة عن كافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب قدم الكثير للكرة السعودية، وكان مثالًا رائعًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز، ومساهمًا في عدد من الإنجازات الرياضية".