’’أم مكة‘‘ تمنع صلاح من السفر إلى مصر

كتب: ضياء السقا

لم يستطع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، من قضاء إجازته في مصر، بسبب ترقبه لحدث أسري سعيد، حيث تستعد زوجته لوضع مولودتهما الثانية، بعد ابنته الكبرى "مكة".

وفضل صلاح البقاء في إنجلترا بجوار زوجته التي تستعد لوضع مولودته الثانية خلال الساعات القادمة.

وكان صلاح حصل على إجازة مع نجوم ليفربول الكبار خلال الأيام القليلة الماضية؛ ليضطر الفرعون للبقاء في إنجلترا بدلاً من قضائها في مصر.

وكان صلاح قدنشر، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

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واستعاد صلاح مستواه المعهود، ونجح في تسجيل 14 هدفا خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، ويفصله 3 أهداف فقط عن متصدر هدافي البريميرليج جيمي فاردي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، واقترب بشدة من تحقيق اللقب الغائب من 1990.

وتزوج صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي ابنة الغربية وتحديدا مسقط رأسه بقرية "نجريج" بمركز بسيون التابع لمحافظة العربية.

ورُزق صلاح بابنته الأولى مكة، التي ولدت في لندن عام 2014، وتبلغ من العمر 5 سنوات.