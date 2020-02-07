تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز يسجل 4 وقائع صادمة

نجح الأهلي في الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقب إطلاق حكم المباراة، إبراهيم نور الدين، صافرة نهاية اللقاء، حتى خرج بعض من لاعبي بيراميدز عن النص، حيث حاولوا الاعتداء على الحكم اعتراضاً على احتسابه هدف الأهلي الثاني بداعي أن هناك كرتين داخل ملعب المباراة، بجانب احتسابه الكرة فى البداية ضربة مرمى قبل أن يتراجع عنها لتصبح ضربة ركنية.

وذك موقع "صدى البلد" أن نور الدين سيرسل تقريره خلال ساعات إلى لجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة عبر السيستم الخاص بالجبلاية من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة حيال أي خروج عن النص.

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ونقل الموقع عن مصدر له داخل لجنة الحكام قوله إن إبراهيم نور الدين سوف يدّون فى تقريره طرد لاعب بيراميدز أحمد أيمن منصور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بجانب إشهار البطاقة الحمراء للاعب رجب بكار بعد خروجه عن النص مع حكم اللقاء عقب تسجيل الأهلي الهدف الثاني في مرمى بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن تقرير ابراهيم نور الدين سوف يشمل أيضاً محاولة تعرضه لاعتداء من قبل علي جبر لاعب بيراميدز بعد إطلاقه صافرة النهاية اعترضاً على احتسابه الهدف الثاني للنادي الأهلي إلى جانب إثبات واقعة تعرضه للخروج عن النص من قبل لاعب بيراميدز إسلام عيسي.

وبفوز الأهلي، ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 39 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما جاء فريق بيراميدز بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة.