بعد الجدل التحكيمي.. المدير الرياضي لبيراميدز يخرج عن شعوره.. وإبراهيم نور الدين يرد بصورة لـ’’محمود المليجي‘‘

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة بيراميدز والأهلي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز، جدلا تحكيميا كبيرا.

وقاد المباراة الحكم إبراهيم نور الدين، واعترض لاعبو بيراميدز على قراراته، خاصة بعد الهدف الثاني للأهلي الذي جاء من ضربة ركنية نُفذت بسرعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان، ليشهر البطاقة الحمراء للاعبين من أصحاب الأرض في دقيقة واحدة.

من جانبه، رد نور الدين على الجدل المُثار بصورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " للفنان الراحل محمود المليجي في مشهد من فيلم رصيف نمرة 5.

ولم يعلق الحكم على الصورة، ليفتح المجال أمام الجميع لتفسيرها حسب وجهة نظرهم.

وفي سياق متصل، علق إبراهيم نور الدين، على الجدل التحكيمي الذي صاحب المباراة، وصرح لقناة "الحدث اليوم"، قائلا: "اسمي وسمعتي أهم من أي شيء، لا نرتكب أخطاء توثر على نتيجة المباريات، نقف على مسافة واحدة من الجميع".

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هاني سعيد يخرج عن شعوره

من جانبه، قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي كانت صعبة، معربا عن حزنه الشديد لتعرض فريقه للخسارة بظلم تحكيمي كبير.

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية لقناة on sport، قائلا: "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير خلال مباراة الأهلي والهدف الثاني للأهلي غير صحيح".

ووصف سعيد أن إبراهيم نور الدين حكم المباراة احتسب الكرة في البداية ضربة مرمى لذلك حصل المهدي سليمان حارس بيراميدز على الكرة وفوجئنا بعد ذلك باعتراض لاعبي الأهلي ومطالبتهم باحتساب الكرة ضربة ركنية، ليتراجع إبراهيم نور الدين عن قراره وأثناء اعتراض لاعبي بيراميدز على القرار فوجئنا أن الأهل يلعب الكرة ولم يكن المهدي عاد إلى مرماه.

وخرج المدير الرياضي لبيراميدز عن شعوره قائلا: "الحكم ذبحنا خلال المباراة بقرارته وخاصة في الدقائق الأخيرة، وللأسف اللي صوته عالي هو اللي بيكسب، وعمرنا ما هنتغير".