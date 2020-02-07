كتب: ضياء السقا
عزز الأهلي صدارته للدوري المصري الممتاز، بعد فوزه القاتل على بيراميدز، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ16.
وتقدم على جبر لبيراميدز من ضربة رأسية في الدقيقة 53، وتعادل أليو بادجي في الدقيقة 77، ثم سجل أليو ديانج هدف الفوز في الدقيقة 91.
على الجانب الأخر حقق الزمالك فوزا مستحقا على ضيفه حرس الحدود، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وسجل هدف الزمالك الأول، محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 10، ثم أضاف زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 26.
فيما خسر المقاولون العرب من إنبي بهدفين لهدف، ليشتعل الصراع على المركز الثاني.
ترتيب الدوري
وواصل الأهلي تربعه على صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، يليه المقاولون وصيفا بـ32 نقطة من 16 لقاء، والزمالك ثالثا بـ28 نقطة، من 14 مواجهة، والاتحاد رابعا بـ27 نقطة، وبيراميدز خامسا بـ26 نقطة.
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، يتصدر عبدالله السعيد القائمة بـ11 هدفا، يليه محمد شريف بـ 9 أهداف، ووليد سليمان وسيف الجزيري في المركز الثالث بـ6 أهداف لكل منهما، ووحسين الشحات وزيزو ومصطفى محمد في المركز الرابع بـ5 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك وخسارة المقاولون.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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