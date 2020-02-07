تحديد "24-2" لتأبين كوبي براينت

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ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس أن مدينة لوس أنجليس ستقيم في 24 الشهر الحالي حفلا تأبينيا لأسطورة لوس أنجليس ليكرز ودوري كرة السلة للمحترفين كوبي براينت الذي لقي مصرعه مع ابنته جيانا، البالغة من العمر 13 عاما، وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مصدر لم تكشف عنه، وشبكة "سي أن أن" عن مصدر مقرب من عائلة براينت، عن أن الحفل التأبيني سيقام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي دون أن يتم التأكد من هذا الموعد بشكل رسمي.

ولم يعلق لوس أنجليس ليكرز، الفريق الذي دافع عن ألوانه براينت طيلة 20 عاما وتوج معه بلقب الدوري خمس مرات، على هذه المعلومات، كما حال عمدة لوس أنجليس إيريك غارسيتي.

ويحمل موعد الـ"24-2" للحفل التأبيني رمزية بما أن براينت ارتدى الرقم 24 خلال النصف الثاني من مسيرته في الدوري، فيما ارتدت ابنته جيانا الرقم 2 في فريق مدرستها وأكاديمية "مامبا" التي أسسها والدها الذي رحل عن 41 عاما.

وتوفي في حادث تحطم الطائرة في لوس أنجليس كل من مدرب البيسبول جون التوبيلي (56 عاما) مع زوجته كيري وابنتهما أليسا، زميلة جيانا في الفريق، وطيار المروحية آرا زوبايان (50 عاما)، وسارة شيستر (45 عاما) مع ابنتها بايتون التي تلعب في نفس فريق ابنة براينت، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس انجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية "مامبا" والواقعة على بعد 135 كلم.

وبحسب المعلومات التي تناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

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وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، اذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

وتحدث محققو وكالة سلامة النقل الاميركية عن "موقع حادث مروع" حيث انتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

وفي مباراته الأولى بعد هذه الفاجعة التي طالب الأسطورة براينت المعتزل عام 2016، كرم ليكرز نجمه السابق في 31 كانون الثاني/يناير في مباراة مؤثرة جدا خسرها في نهاية المطاف أمام بورتلاند ترايل بلايزرز.

ووُضِع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما يقارب العشرين ألف متفرج قميص براينت يحمل الرقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضع عليهما باقتان من الورود وقميص براينت رقم 24 وآخر لفريق مامبا مع الرقم 2 الذي حملته ابنته جيانا.

وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصور مع العائلة.

وتوجه صديق براينت نجم ليكرز الحالي كوبي براينت الى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الاشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم قائلا "أول ما يخطر في بالي هي العائلة. وأنا أنظر في أرجاء الملعب، جميعنا حزينون، جميعنا متألمون وجميعنا مكسورو القلب. عندما نمر بأوقات مماثلة، أفضل ما يمكنك القيام هو أن تتكئ على أكتاف أعضاء عائلتك".

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي اولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الاميركي "سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن طالما أننا نلعب رياضة كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي".

وسكون موعد الرابع والعشرين من الشهر الحالي يوم إثنين بين مباراتين لليكرز في "ستايبلس سنتر" الذي يتشاركه مع جاره كليبيرز، وسيكون الحفل التأبيني في وقت مبكر بحسب التقارير من أجل اتاحة الفرصة أمام الجار اللدود لخوض مباراته في تلك الأمسية ضد ممفيس غريزليز.