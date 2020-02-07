شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة ونزلة برد تمنع ثنائي الزمالك من المشاركة مع أسوان أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب ثنائي شباب الزمالك يوسف علي ويوسف أسامة نبيه، عن قائمة أسوان التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري غداً السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الأسكندرية.

ويأتي سبب غياب يوسف أسامة نبيه للإصابة بنزلة برد، فيما تعرض يوسف علي للإصابة في الأنكل ليغيب هو الآخر عن المشاركة مع أبناء الجنوب.

وفي نفس الصدد يغيب محمد عبد المجيد لاعب أسوان عن المشاركة مع الفريق أمام الاتحاد السكندري بعد تعرضه لشد خفيف في العضلة الأمامية.

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يذكر أن محمد عبد المجيد كان قد سجل هدف الفوز لأسوان على النادي الإسماعيلي في مباراة الجولة الماضية، والتي جمعت الفريقين على ملعب أبناء الجنوب، وانتهت بفوز الفريق الأسواني بهدفين مقابل هدف.

كان مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، قد قرر صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلي للاعبين، قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، من أجل تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات أمام زعيم الثغر.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة، أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسئولية في المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا بعد نهاية الدور الأول مع مجدي عبد العاطي لمعرفة احتياجاته خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع الفريق.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة حصدها أبناء الجنوب من 16 جولة، حيث فاز فريق أسوان في 3 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.