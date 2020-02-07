شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: يحكى كيف إكتشف المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكى سعد محمد لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك الذى تعرض للإصابة بالمرض الخبيث " السرطان " أنه إكتشف المرض عقب شعوره بعدم قدرته على التدريب بشكل طبيعي وظن في البداية أنه إجهاد من المباريات و التدريبات، وكان يستعد بعدها للذهاب لأداء العمرة وقام بعمل كشف دم وأكتشف بإصابته " لوكيميا في الدم " ، وذهب إلى أكثر من طبيب ليكتشف إصابته بالمرض الخبيث.

أكد سعد محمد في تصريحات لقناة الزمالك بعد دخوله في نوبة بكاء : " لا أستطيع النظر إلى "المراية"..أكابر وأوهم نفسى أن صحتى جيدة..وربنا وحده يعلم بما حدث لي عقب أسبوعين من إكتشاف إصابتي بالسرطان ، و أخضع لجلسات كيماوي أسبوعيا منذ ما يقارب العام.

أضاف سعد قى تصريحاته لقناة الزمالك : " أنه يشكر نجوم الزمالك على اتصالهم به للإطمئنان عليه ، وأنه يثق في قضاء الله وقدره ، ويوجه الشكر لمجلس الزمالك على الوقوف بجواره في فترة مرضه.

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أضاف لاعب شباب الزمالك أن هناك بعض اتصل به من أجل المتاجرة بإصابته ورفض الزمالك تحمل علاجه ضد رئيس النادي مرتضى منصور ، ولكنه رفض هذه الاتصالات حباً لنادي الزمالك وأن هذا الأمر ليس من أخلاقه.

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.

وقال أحمد مرتضى في نصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" رئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".