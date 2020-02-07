شريف عثمان: ذهبية كأس العالم أولى خطوات الإعداد لطوكيو

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وأشار شريف عثمان إلى أنه يسعى لتقديم الأفضل ومواصلة كسر الأرقام القياسية العالمية والبارالمبية، وأنه سعيد بالدعم الذى يحظى به من عناصر المنظومة الرياضية فى مصر المتمثلة، فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودعمه الكبير والمتواصل لكل أبطال مصر وتوجه بالشكر للدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية.
وحقق أمس شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بنيجيريا، وذلك بعدما حصدت رحاب أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات كاس العالم برفع 115 كجم، وفاطمة عمر الفضية وطه عبد المجيد حقق البرونزية.
وتضم البعثة المصرية كلا من: طه عادل، شريف عثمان، محمود صبرى، متولى مطحنة، محمد صبحى، هانى محسن، بالإضافة إلى محمد السيد، وريحاب رضوان، و فاطمة محروس، فاطمة عمر بالإضافة إلى أمل حنفى، وراندا تاج الدين، ونادية فكرى.
ويرافقهم الجهاز الفنى المكون من محمود نبيل، وشعبان يحيى مدربين ومحمد عوض إداريا وحرص كل أفراد البعثة على الخضوع لجميع أنواع التطعيمات المطلوبة، وفقا لوزارة الخارجية، تجنبا لانتقال أى مرض أو عدوى لأى من أفراد البعثة، حيث ارتدوا الكمامات خلال مغادرتهم مطار القاهرة.
وترجع أهمية البطولة لأنها مؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية فى طوكيو 2020. ويشارك فى البطولة 200 لاعب من 21 دولة مشاركة فى المنافسات، وهو ما يعكس حالة من التنافس الشديد لتأهيل أكبر قدر من اللاعبين.
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