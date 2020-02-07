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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 7 فبراير 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرصد 3 ملايين دولار لضم أحمد حجازى فى الصيف، واتحاد الكرة يُجدد اتصالاته مع الأمن لإنقاذ قمة 24 فبراير من التأجيل.

الأهلي يرصد 3 ملايين دولار لضم أحمد حجازي في الصيف

كلّف محمود الخطيب رئيس الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بإتمام صفقة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يرفع الحظر عن فرجانى ساسى قبل مواجهات الكبار فى "شهر البطولات"

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على رفع الحظر عن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، عقب استبعاده من المُشاركة في مباراة حرس الحدود، التي أقيمت مؤخراً في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو، حيث اعتمد المدرب الفرنسي على "زيزو" بدلا من فرجانى ساسى.

اتحاد الكرة يُجدد اتصالاته مع الأمن لإنقاذ قمة 24 فبراير من التأجيل

جدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع في موعدها على ستاد القاهرة، خاصة وأن الموافقات لم تصل حتى الأن.

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محمد الشامى يؤجل تجديد عقده مع الإسماعيلي

طلب محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى من مسئولي ناديه تأجيل ملف تمديد تعاقده لنهاية الموسم بداعى ضيق الوقت وكثرة ارتباطات الدراويش سواء على صعيد بطولة الدوري أو منافسات البطولة العربية ، ويبذل مسئولو النادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل إقناع الشامى بتمديد تعاقده مع القلعة الصفراء حيث يتبقى له موسماً ونصف الموسم مع الدراويش لاسيما بعد تألقه وتسجيله أهدافاً حاسمة في الفترة الأخيرة.

الأهلي يحتوى غضب علي معلول

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع على معلول ظهير أيسر الفريق لاحتواء غضب اللاعب بسبب عدم مشاركته في مباراة الهلال السوداني الأخيرة ببطولة أفريقيا، وأكد المدرب السويسري للظهير الدولي التونسي أن عدم مشاركته في لقاء الهلال بالسودان كان لوجهة نظر فنية تعتمد على تأمين الشق الدفاعي في اللقاء الذى كان حماسياً وصعباً وأنتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد الأهلي لدور الثمانية في البطولة ، وأوضح له أن عدم مشاركته لا تُقلل من قدراته خاصة وأنه يُعد الظهير الأفضل في أفريقيا تقريباً

حسام البدرى يضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو.. تعرف عليهم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل لخوض مباراتىّ توجو في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

انقسام فى المصرى لعودة حسام حسن لتدريب الفريق خلفاً لـ إيهاب جلال

يشهد مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي حالة من الخلاف داخل مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، حول عودة حسام حسن المدير الفنى السابق لسموحة والأسبق للمصرى لقيادة الفريق الفترة المقبلة خلفاً لإيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، والذى تقدم باستقالته أمس.