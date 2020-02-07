شكرا لقرائتكم خبر عن "عين السمكة" تبعد عماد السيد عن الاتحاد السكندرى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعانى عماد السيد، حارس الاتحاد السكندرى، من تورم فى وجه القدم نتيجة إزالة "عين سمكة"، ما أدى لابتعاده عن تدريبات الفريق، ضمن الاستعدادات التى يجريها زعيم الثغر لمواجهة أسوان، فى اللقاء الذى سيقام غداً السبت، على ستاد الإسكندرية، في الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ولم يتمكن عماد السيد من خوض تدريبات زعيم الثغر قبل مواجهة أسوان بسبب الإصابة، ما أدى إلى تأكد غيابه عن الفريق السكندرى فى مواجهة الغد مع الفريق الأسوانى، فى اللقاء الذى يسعى فيه الاتحاد إلى استعادة الانتصارات بعد سلسلة التعادلات الأخيرة مع سموحة والإنتاج الحربى، فى آخر جولتين من مسابقة الدورى الممتاز.

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وانضم عماد السيد إلى الاتحاد السكندرى فى مطلع الموسم الحالى قادماً من الزمالك، ليعزز حراسة مرمى الفريق السكندرى وتواجد بشكل أساسى منذ انضمامه إلى زعيم الثغر ويعكف حاليا جهاز الفريق على وضع برنامج تأهيلى له من أجل استعادة جهوده خلال المرحلة المقبلة بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى، المركز الرابع، فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 27 نقطة بعد خوض 16 مباراة من عمر المسابقة ويسعى الجهاز الفني لحصد النقاط الثلاثة فى مواجهة أسوان، من أجل مواصلة التقدم بجدول ترتيب البطولة بعد الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 6 مواجهات والخسارة فى 3 لقاءات هذا الموسم ببطولة الدورى.

ومن المقرر أن يدخل الاتحاد السكندرى، معسكرا مغلقا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الغد مع أسوان حيث سينهى الفريق مرانه حاليا ويعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق قائمة اللقاء التى ستشهد ابتعاد عماد السيد عن الحسابات نتيجة الإصابة التى لحقت به على مدار اليومين الماضيين، على أن يخضع الحارس لكشف طبى لتحديد موقفه وتجهيزه للفترة المقبلة من المنافسات المختلفة للفريق السكندرى.