شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة عبد الحفيظ مع حسام عاشور تحسم استمراره فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو النادى الأهلى احتواء أزمة حسام عاشور قائد الفريق التى اشتعلت خلال الأيام الماضية وتزداد سخونة يوماً بعد الآخر، سواء بسبب عدم مشاركة اللاعب فى المباريات من ناحية وعدم تجديد عقده مع النادى حتى الآن من ناحية أخرى.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقد جلسة خاصة مع عاشور على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، من أجل التحدث معه فى عدة أمور خاصة باللاعب، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت حديثاً شديداً بشأن مستقبل اللاعب فى القلعة الحمراء فضلاً عن عدم مشاركته فى المباريات.

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أزمة مشاركة حسام عاشور فى المباريات مع الأهلي بدأت منذ مباراة طنطا الماضية بالدوري حينما علم اللاعب أنه لن يشارك أساسياً في اللقاء وأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سيدفع بمحمود متولي بجوار عمرو السولية في خط الوسط لتعويض غياب آليو ديانج "الموقوف"، لكن عاشور رفض الجلوس على الدكة لمحمود متولي بدعوى أن الأخير يلعب في مركز الدفاع وليس منطقياً أن يجلس على الدكة لمدافع يلعب بدلاً منه واشتعلت الأحداث تدريجياً ليغيب عاشور عن المباريات بل ويتم استبعاده من قائمة الـ18 فى بعض المباريات.

لم تكن عدم مشاركة حسام عاشور هي الأزمة الوحيدة له في الأهلي فـ"قائد الفريق" يعاني كذلك من تجاهل إدارة النادي له بشأن عدم التجديد رغم أن عقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى نادٍ حالياً دون الرجوع لأداره الأهلى.

إدارة الأهلي ترغب في حسم ملف حسام عاشور وتردد أن أدارة النادي تحاول إقناع اللاعب بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى وكلّفت سيد عبد الحفيظ بهذه المهمة، لكن اللاعب يرفض الاعتزال حالياً ويؤكد أنه مازال قادراً على العطاء لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم على أقل تقدير، خاصة أن هناك عدة أندية محلية ترغب في التعاقد معه في الموسم المقبل حال تأكد رحيله عن الأهلي.