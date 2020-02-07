شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يزور سعد سمير للاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، صورة برفقة محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى أثناء زيارة الأخير له للاطمئنان على إصابته، ويتوجه سعد سمير إلى ألمانيا 17 فبراير الجارى للخضوع لفحص طبى جديد تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، وحدد الجهاز الطبى بالنادى موعد سفر اللاعب، بالتنسيق مع الطبيب الألمانى، للتعرف على آخر مستجدات الجراحة التى خضع لها، والاطمئنان على تحسن حالته.

ويضع الطبيب الألمانى فولتر برنامجا جديدا ينفذه اللاعب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أعقبت الجراحة.

سعد سمير خضع لجراحة وتر أكيلس فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم ضمن دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وفاز النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه مواطنه أحمد المحمدى، بجائزة أجمل أهداف "الفيلانز" عن شهر يناير الماضى، والذى سجله فى الوقت القاتل فى شباك ليستر سيتى بمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وحصل هدف محمود تريزيجيه على 35.7% من أصوات جماهير أستون فيلا التى شاركت فى الاستفتاء والتى وصل عددها 7000 شخص عبر الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وخطف تريزيجيه الأضواء فى الملاعب الإنجليزية مؤخرا بعد تألقه اللافت للأنظار مع أستون فيلا بعدما قاد فريقه للتأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب تسجيل "الفرعون" هدف الفوز القاتل والتأهل فى شباك نظيره ليستر سيتى من صناعة أحمد المحمدى، بالمواجهة التى انتهت بهدفين مقابل هدف، على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة.