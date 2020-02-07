شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يجدد الثقة فى محمود سعيد مديرا فنيا لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى اتحاد الشرطة برئاسة اللواء حازم الحبروك على استمرار محمود سعيد فى منصب المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم الجارى، خلفاً لعفت نصار المدير الفنى السابق الذى تمت إقالته بسبب النتائج.

ويحتل نادى اتحاد الشرطة المركز الثامن حالياً بعد تحقيق الفوز على الأميرية والتعادل مع فريق بنها أحد المتصدرين للمجموعة بدورى القسم الثالث.

ولعب محمو د سعيد فى صفوف ناشئى الزمالك ثم انتقل بعدها لعدة أندية على رأسها الترسانة وبلدية المحلة وجاسكو ثم بدأ التدريب فى مركز شباب الصف ثم قطاع الناشئين باتحاد الشرطة وتم تصعيده للفريق الأول الموسم المنقضي ثم مدرب عام مع عفت نصار وحالياً مدير فنى للفريق ومعه سامح السقا مدرب عام و أبو سريع مدرب حراس مرمى، والعميد ياسر العدوى مدير النشاط الرياضي و المقدم سيد هريدى مدير إدارى.

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من ناحية أخري ، استقر مسئولو اتحاد الكرة على إرسال مخاطبات لأندية القسم الثالث و الرابع بعدم تواجد الجماهير فى مباريات فرقهم إلا بحضور مجالس إدارات الأندية فقط فى المباريات ، بسبب الأزمات التى شهدتها عدة مباريات فى الفترة الأخيرة و التى وصلت إلى الإشتباك بالأيدي.

وسيتم إرسال مخاطبات للأفرع و المناطق بمنع تواجد أي جماهير فى أي مباراة والتهديد بتوقيع غرامات مالية علي أن تصل لخصم نقاط على اَي نادي يمتنع عن تنفيذ القرار أو يكرر حضور الجماهير في المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.