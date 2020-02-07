شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحفل شهر فبراير بالعديد من المواجهات النارية، خاصة لأهل القمة الأهلي والزمالك، اللذين يخوضان أكثر من مباراة مصيرية فى هذا الشهر، سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الأفريقى فى دورى أبطال أفريقيا.

الكثير من الأسئلة تدور فى أذهان عشاق القطبين، خاصة أن اللقاء يتجدد فى القمة المصرية خلال الشهر الجارى بمواجهة قوية فى كأس السوبر المصرى.

ما هى مواجهات الأهلى والزمالك فى فبراير؟

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى يوم 9 فبراير فى الدورى، ثم الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى كأس السوبر الأفريقى، قبل أن يلتقى مع الأهلى يوم 20 فبراير فى كأس السوبر المصرى، ويتجدد اللقاء مع الأهلى أيضاً فى 24 فبراير بقمة الدورى، ثم الذهاب فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

أما النادى الأهلي، فيلتقى مع طلائع الجيش يوم 10 فبراير بالدورى، ثم النادى المصرى فى نفس المسابقة يوم 14، ويلتقى مع الزمالك يوم 20 فبراير بكأس السوبر، ثم قمة الدورى مع الزمالك أيضاً يوم 24 فبراير، وذهاب ربع نهائى دورى الأبطال أمام صن داونز يوم 28 أو 29.

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ما هى أهداف الأهلى فى معارك فبراير؟

ويسعى النادى الأهلى لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية فى الدورى العام والتى وصلت 13 مباراة متتالية حتى الآن، والتتويج بكأس السوبر المصرى للمرة الثانية على التوالى على حساب الزمالك، ولن يكون الأهلى مخيراً فى الفوز على صن داونز بربع النهائى، بعدما تحولت المباراة إلى لقاء انتقامى لدى عشاق الأحمر بسبب الخسارة الأخيرة للأهلى من بطل جنوب أفريقيا بخماسية.

ما هى أهداف الزمالك فى فبراير؟

يطمح نادى الزمالك لحصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى، ويأمل كاريترون مدرب الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات على حساب الأهلى فى الدورى والترجى فى ربع نهائى دورى الأبطال أيضاً.

موقف الأهلى والزمالك فى الدورى؟

الأهلى يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى العام برصيد 39 نقطة بعدما خاض 13 جولة من أصل 16 حقق خلالها المارد الأحمر العلامة الكاملة، وسجل هجوم الأهلى 37 هدفاً واستقبلت الشباك الحمراء 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع فى المسابقة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة حصدها الفريق الأبيض من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 4 وخسارة لقاءين، حيث خاض الزمالك حتى الآن 14 مباراة بالدوري، سجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.