لضبط الساعة البيولوجية .. إجراء جديد من فايلر من أجل صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إقامة تدريب الفريق الساعة العاشرة صباحاً لأول مرة منذ توليه الإشراف على تدريب العملاق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات وعدم الحصول على راحة بعد مباراة بيراميدز بالأمس؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة ال17 من بطولة الدوري المصري.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي مع فريق صنداونز حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 29 أو 28 فبراير الجاري فيما تقام مباراة العودة في مدينة بريتوريا أحد أيام 6 أو 7 مارس القادم.

ويلعب فريق صندوانز مبارياته أمام الأندية في الثالثة عصراً واستطاع أن يفوز فى أخر مبارتين في بريتوريا 3-0 على الزمالك في نهائة البطولة نسخة 2016 وبخماسية نظيفة على الأهلي في نفس الدور من النسخة الماضية للبطولة .

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وقال بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب أفريقي إنه يتعمد إقامة المباريات عصراً لعدم تعود الأهلي على خوض المباريات ليلاً وهو ما يعرف تسبب بخلل في "الساعة البيولوجية" التي حملها مسئولي الأحمر جانباً من خسارة الفريق القاسية بخماسية نظيفة.

الساعة البيولوجية هي دورة تتكون من 24 ساعة، وتتأثر بالنور والظلام اللذان يلعبان دوراً رئيسياً في خلق شعور بالنعاس أو اليقظة وتتحكم في النوم واليقظة .

وعلى الرغم من التوقيت في القاهرة هو نفس التوقيت بريتوريا ودرجة الحرارة متقاربة إلا أن أداء المباريات عصراً لا تتماشي مع ساعة جسم لاعبي الأهلي البيولوجية التي تتماشى مع هذا اقامة المياريات ليلاً، لتشعر بالنعاس نهاراً وباليقظة ليلاً وهو مايؤثر سلبا فحاجة ساعة الجسم البيولوجية إلى تغيير نسق عملها قد يرهق الجسم ويؤدي إلى العديد من الاضطرابات.

وحقق الأهلي الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ليتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 39 نقطة.