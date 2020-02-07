خاص| صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول المشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي بأولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق 22 يوليو المقبل، وتستمر حتى الثامن من أغسطس.

وعلم "الخليج 365" أن صلاح تمسك بتمثيل منتخب مصر الأوليمبي، رغم ضيق الوقت بين أولمبياد طوكيو 2020، وانطلاق الدوري الإنجليزي في الثامن من أغسطس.

وينتظر صلاح القرار النهائي للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حيث إن مدربه لم يناقش الأمر معه حتى الآن.

المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب تأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات كرة القدم، التي ستقام في الصيف المقبل.

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ووضع غريب محمد صلاح على رأس الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020، ولكن الصعوبة تكمن في ضيق الوقت، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الثامن من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق موسم 2020-2021.

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على المشاركة المحتملة للدولي المصري محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت الماضي في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".

وأضاف: "لم يتخذ أي من الطرفين قرارًا حتى الآن، كنت أتمنى لو كان بإمكاننا تشكيل فريق كامل بالجولة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن هذا غير ممكن لأسباب مختلفة".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعًا، لم نتخذ قرارًا بعد".