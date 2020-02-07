"خطوة غير مسبوقة ".. تركي آل الشيخ يوجه 3 رسائل للأهلاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وجه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي 3 رسائل إلى جماهير ناديه، عقب الفوز على بيراميدز 2-1 أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في قمة مباريات المرحلة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وعلق مالك بيراميدز السابق في رسالته الأولى قائلاً: "مبروك الحمد لله الفوز، العقدة راحت بعدي".

تركي آل الشيخ كان قد اشترى نادي الأسيوطي قبل أيام من انطلاق الموسم الماضي؛ ليحول اسمه إلى بيراميدز، ويفوز على الأهلي ذهاباً وإيابا في الدوري الممتاز، قبل أن يبيع حصته للمستثمر الإماراتي سالم الشمسي.

وأعاد آل الشيخ استخدام جملته الشهيرة: "اللي يلعب معنا يستحمل"، في رسالته الثانية لجماهير الأهلي في إشارة إلى تصدر الفريق الأحمر بالعلامة الكاملة بتحقيق 39 نقطة من 13 مباراة.

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واختتم رئيس الأهلي الشرفي رسائله قائلاً: "إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير بالقاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة، فإن نيتي إن شاء الله حضور المباراة والاستمتاع مع الجمهور".

ولم يحضر تركي أى مباراة في مصر للأهلي أو بيراميدز، منذ رئاسته الشرفية للنادي الأحمر، وتملكه للنادي الأزرق؛ ليكون ظهوره في القمة القادمة خطوة غير مسبوقة ولأول مرة تحدث.

الأهلي سيواجه الزمالك يوم 24 فبراير المقبل في القاهرة في بطولة الدوري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز، بعد أن يكون الفريقان قد لعبا كأس السوبر المصري في أبوظبي يوم 20 من الشهر نفسه.

وربط تركي آل الشيخ حضوره للمباراة بشرط أن يكون قادرًا صحيًا بعد إجرائه عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أعلن في بيان رسمي منذ عدة أيام عودة تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي.