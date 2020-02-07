"منعه من السفر لمصر".. صلاح في انتظار "حدث سعيد" خلال ساعات (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، حدثًا أسريًا سعيدًا، خلال ساعات قليلة، حيث من المنتظر أن تضع زوجته مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري.
وعلم "الخليج 365" أن محمد صلاح حصل على إجازة مع نجوم ليفربول الكبار خلال الأيام القليلة الماضية؛ ليضطر صلاح للبقاء في إنجلترا بدلاً من قضائها في مصر.
وكان صلاح نشر، مساء أمس الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".
وتبلغ مكة محمد صلاح من العمر 5 سنوات، وهي ابنة النجم المصري الكبرى التي ولدت في مدينة لندن الإنجليزية عام 2014 .
وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج" مسقط رأس النجم المصري.
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