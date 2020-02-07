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ماتيوس يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

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كشفت تقارير صحفية سعودية بأن  البرازيلي  بيتروس ماتيوس لاعب وسط فريق النصر، سيغادر صفوف الفريق بدءا من الموسم الكروي القادم.‏ 
وأضافت الصحيفة بأن بيتروس ماتيوس وقع مع أحد الأندية دون كشف شعار الفريق الذي سيمثله اللاعب بداية من الفترة الصيفية القادمة، مشدداً على أن بيتروس سيرحل بمجرد

انتهاء عقده الحالي الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.
كما أن إدارة نادي النصر لم تتمكن من حسم ملف بيتروس على الرغم من الحاجة الفنية لخدماته، نظرا في ظل المستويات القوية التي قدمها اللاعب منذ توقيعه للنصر وتوج إثرها ببطولة الدوري الموسم الماضى. 
وانضم بيتروس لصفوف النصر في يوليو 2018 الماضي قادماً من ساو باولو البرازيلي، بعقدٍ يمتد إلى يونيو 2020، ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير.
ويحتل نادي النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة.
ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره فريق السد القطري يوم الثلاثاء ١١ فبراير، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠. 
 
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