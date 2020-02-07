الغزاوى : بطولة زيد الدولية تدعم السياحة المصرية

اكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة زيد الدولية للتنس للسيدات محمد الغزاوى ان تلك البطولة هى رسالة دعم جديدة وقوية لقطاع السياحة المصرية .

قال محمد الغزاوي ان بطولة زيد وهى من فئة ال 100 الف دولار جذبت العديد من نجمات التنس العالميات ليحضرن ويتجمعن فى القاهرة وهو بدوره وبالتبعية سيجذب انظار مئات الالاف من محبى وعشاق رياضة اللعبة البيضاء من كل انحاء العالم الى مصر طوال فترة البطولة .

قال ان اقامة مثل هذه البطولة وهى واحدة من أكبر فئات بطولات الاتحاد الدولى للتنس وفى مثل هذا التوقيت بالتحديد يعكس و بما لا يدع اى مجال للشك مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر وهو ما يهم اى سائح عامة عند اختياره للدولة التى يرغب فى قضاء إجازته على أراضيها .

اشار الغزاوى قائلا انه لا يمكن لأى اتحاد رياضى دولى ان يمنح تنظيم بطولة سواء رجال او سيدات لأى دولة لا يوجد بها استقرار لأن سلامة اللاعبين واللاعبات تأت فى المقام الاول لدى مسئولى تلك الاتحادات

اوضح قائلا ان ثقة الاتحاد الدولى للتنس فى نجاح بطولة زيد الدولية تنظيميا انما يسبقها ثقة أكبر فى حالة الاستقرار التى تنعم بها مصر سياسيا وامنيا .

اضاف قائلا ان انتهاج الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم اكبر عدد ممكن من البطولات الرياضية الدولية والعالمية فى مختلف اللعبات وبطولة زيد واحدة من تلك البطولات يعتبر نهجا سليما وحقق ثماره سريعا واعاد الروح لجسد السياحة المصرية بعدما جدد الثقة لدى الاجانب مجددا لأن كل لاعب اجنبى يحضر إلى مصر ثم يغادر عائدا لوطنه يعد بمثابة سفيرا للسياحة المصرية فى بلده . فئات بطولات الاتحاد الدولى للتنس وفى مثل هذا التوقيت بالتحديد يعكس و بما لا يدع اى مجال للشك مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر وهو ما يهم اى سائح عامة عند اختياره للدولة التى يرغب فى قضاء إجازته على أراضيها .اشار الغزاوى قائلا انه لا يمكن لأى اتحاد رياضى دولى ان يمنح تنظيم بطولة سواء رجال او سيدات لأى دولة لا يوجد بها استقرار لأن سلامة اللاعبين واللاعبات تأت فى المقام الاول لدى مسئولى تلك الاتحادات الرياضية اوضح قائلا ان ثقة الاتحاد الدولى للتنس فى نجاح بطولة زيد الدولية تنظيميا انما يسبقها ثقة أكبر فى حالة الاستقرار التى تنعم بها مصر سياسيا وامنيا .اضاف قائلا ان انتهاج الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم اكبر عدد ممكن من البطولات الرياضية الدولية والعالمية فى مختلف اللعبات وبطولة زيد واحدة من تلك البطولات يعتبر نهجا سليما وحقق ثماره سريعا واعاد الروح لجسد السياحة المصرية بعدما جدد الثقة لدى الاجانب مجددا لأن كل لاعب اجنبى يحضر إلى مصر ثم يغادر عائدا لوطنه يعد بمثابة سفيرا للسياحة المصرية فى بلده .

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