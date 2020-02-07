تحديث طرق التدريب فى الحركة الكشفية

برعاية القائد محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وبتشرف القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد، القائد د اشرف شعلان رئيس جمعية الفتيان المركزية ، القائد عبد العظيم محمود مدير عام الاتحاد .

افتتح مساء أمس بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر دورة طرق ووسائل ومعينات التدريب الحديثة فى الحركة الكشفية و التى ستستمر حتى التاسع من فبراير .

وصرح القائد عادل ابراهيم زاهر مقرر لجنة التنمية

القيادية والتدريب ان هذه الدورة سوف تشمل عدد من الموضوعات والاطروحات لوسائل ومعينات تدريبية تجعل التدريب الكشفى مواكبا لكل تقدم فى هذا المجال .وأضاف القائد محمد زكريا قائد الدورة اننا نسعى لتحقيق الاستفادة لعدد ٤٠ مشاركا يمثلون الجمعيات الكشفية فتيان وبحرية وجوية ومرشدات .