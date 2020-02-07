تحديث طرق التدريب فى الحركة الكشفية

برعاية القائد محمد عباس سعدان رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات وبتشرف القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد، القائد د اشرف شعلان رئيس جمعية الفتيان المركزية ، القائد عبد العظيم محمود مدير عام الاتحاد .
افتتح مساء أمس بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر دورة طرق ووسائل ومعينات التدريب الحديثة فى الحركة الكشفية و التى ستستمر حتى التاسع من فبراير .
وصرح القائد عادل ابراهيم زاهر مقرر لجنة التنمية
وأضاف القائد محمد زكريا قائد الدورة اننا نسعى لتحقيق الاستفادة لعدد ٤٠ مشاركا يمثلون الجمعيات الكشفية فتيان وبحرية وجوية ومرشدات .
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